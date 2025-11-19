Sergio Peña defiende a Jairo Concha tras derrota ante Chile: "Nada que reprocharle, es un gran jugador"

El mediocampista de la Selección Peruana de Fútbol, Sergio Peña, se pronunció sobre las críticas contra su compañero Jairo Concha, señalado por la opinión pública como uno de los jugadores de más bajo rendimiento en la derrota de la bicolor en la víspera por 2-1 ante Chile.

Como se recuerda, el futbolista de Universitario de Deportes falló en el segundo gol chileno tras perder la pelota ante la presión de Darío Osorio, quien lo dejó mal parado antes de mandar el balón al fondo de la portería de Pedro Gallese.

LO DEFIENDE

En declaraciones a la prensa, Peña salió en defensa del volante crema, destacando su calidad futbolística y aseguró que su error en el segundo gol de La Roja pudo ocurrirle a cualquiera de sus compañeros.

"Es el gol decisivo, se pierde por esa jugada específica, pero son jugadas que las puede cometer cualquier jugador. A Jairo, desde mi punto de vista, nada que reprocharle, es un gran jugador y con una gran calidad", sostuvo.