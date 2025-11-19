Cristal vence 2-1 a Atlético Grau en Piura y asegura presencia en los playoffs de la Liga 1 2025

En el partido válido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Atlético Grau en su visita a Piura, y así aseguró su presencia en los playoffs del certamen.

MOMENTOS DESTACADOS DEL COMPROMISO

Los celestes sabían que el compromiso iba a ser complicado desde el pitazo inicial y no fue hasta el minuto 36 desde los pies de Cristian Benavente, quien después de complicar a la defensa rival en el área terminó rematando de pierna derecha el primer gol del cotejo.

A los 53 minutos, el atacante Diego Otoya aprovechó que Patricio Álvarez no se encontraba custodiando su pórtico y luego de un disparo en volea desde fuera del área, colocó el 2-0, desatando la algarabía en el Estadio Campeones del 36.

Los ‘albos’ lograron descontar a los 67’ después de un centro por la zona izquierda, que fue interceptada por el defensor rímense Carlos Salgado, quien en su afán de despejar el esférico terminó introduciendo el balón en las redes de Renato Solís.

Con este resultado, el equipo dirigido por Paulo Autuori jugará la etapa de los playoffs de la Liga 1 2025, donde se definirán los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2025. Sporting Cristal podría enfrentarse a Alianza Lima o Cusco FC.