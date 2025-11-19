Repechaje Mundial 2026: conoce fecha, hora del sorteo y las selecciones que pelearán los últimos cupos

El Mundial FIFA 2026 definirá a sus dos últimos clasificados mediante un renovado repechaje intercontinental. La FIFA confirmó que seis selecciones disputarán este mini torneo y que el sorteo oficial se celebrará en la sede de Zúrich este jueves 20 de noviembre.

¿QUÉ SELECCIONES QUE BUSCARÁN EL BOLETO AL MUNDIAL?

La lista quedó cerrada en la fecha FIFA de noviembre. Los países clasificados al repechaje son:

Irak (#57 FIFA – Asia): ganador de la quinta ronda de clasificación.

RD Congo (#60 FIFA – África): vencedor de la repesca continental.

Jamaica (#68 FIFA – Concacaf): mejor segundo de la ronda final.

Bolivia (#76 FIFA – Conmebol): sétimo en la tabla eliminatoria.

Surinam (#126 FIFA – Concacaf): segundo mejor de su zona.

Nueva Caledonia (#150 FIFA – Oceanía): finalista de la tercera ronda.

Estos equipos pelearán por los dos únicos boletos disponibles rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

FECHA, HORA Y CÓMO SERÁ EL NUEVO FORMATO DEL REPECHAJE

El sorteo se realizará el jueves 20 de noviembre a las 07:00 a.m. (Perú) y 08:00 a.m. (Bolivia), en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza. Allí se definirán las llaves del innovador formato implementado para esta edición mundialista.

El sistema establece que los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales. Los dos mejores posicionados, Irak y RD Congo, avanzarán directamente a las finales. Los ganadores de estas finales conseguirán su pasaje directo al Mundial 2026. Cada partido será a partido único, con posible tiempo suplementario y penales en caso de empate, lo que incrementa la tensión y abre el margen para sorpresas en esta decisiva instancia.