Cristiano Ronaldo cena con Donald Trump en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa y actual jugador del Al-Nassr, participó este martes en una cena oficial en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El astro del fútbol formó parte de la delegación que acompañó al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, en su visita oficial al país norteamericano.

Durante su discurso de bienvenida, Trump resaltó la presencia de Ronaldo y señaló que su hijo menor, Barron, estaba particularmente emocionado por conocer al delantero en persona. Aunque el futbolista no fue invitado a ofrecer palabras en la ceremonia, fue ubicado en los primeros asientos del Salón Este, acompañado por su esposa, Georgina Rodríguez.

El mandatario estadounidense aprovechó la ocasión para calificar al príncipe heredero saudí como “un verdadero socio para la paz y la prosperidad”, destacando su rol en las relaciones bilaterales y en los esfuerzos por la estabilidad en Medio Oriente. La ceremonia sufrió un leve retraso debido a la fuerte lluvia que obligó a instalar una carpa adicional sobre la alfombra roja exterior.

REGRESO DE ELON MUSK

Además de la presencia de Cristiano Ronaldo, la cena también marcó el regreso de Elon Musk a la Casa Blanca tras un periodo de distanciamiento con el gobierno republicano. El magnate tecnológico fue otro de los invitados destacados que acompañaron al presidente Trump en la jornada protocolar.