¡Histórico regreso! Haití vuelve a un Mundial después de 52 años

Haití venció 2-0 a Nicaragua y aseguró su clasificación a la Copa del Mundo, en una campaña marcada por la crisis en su país y la imposibilidad de jugar como local.

Haití logró una hazaña histórica al clasificar al Mundial de 2026 tras vencer 2-0 a Nicaragua en Curazao, resultado que le permitió asegurarse el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf. Con este triunfo, la selección caribeña volverá a la máxima cita del fútbol luego de 52 años, desde su única participación en Alemania 1974.

Dirigida por el francés Sébastien Migné, la escuadra haitiana selló su clasificación gracias a los goles de Louicius Deedson, a los 9 minutos, y Ruben Providence, justo antes del descanso. El equipo disputó este y otros encuentros como local en Curazao debido a la severa crisis social y de seguridad que impide el uso del Stade Sylvio Cator, controlado desde 2024 por bandas armadas en Puerto Príncipe.

La histórica clasificación llegó en una fecha especial para Haití, que celebra el 222 aniversario de la batalla de Vertières, considerado un hito en su independencia. La Federación Haitiana de Fútbol calificó el encuentro como una “batalla decisiva”, una etiqueta que cobró sentido tras coronar una campaña atípica y llena de dificultades.

SUPERÓ A COSTA RICA

Haití cerró el grupo con 11 puntos, por encima de selecciones favoritas como Honduras y Costa Rica, que igualaron en su duelo final. Nicaragua, dirigida por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, terminó última con 4 unidades. El regreso de Haití a un Mundial es celebrado como un triunfo deportivo y social en medio de un país golpeado por la violencia, donde el fútbol sigue siendo uno de los pocos elementos que une a la población.