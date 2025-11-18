Riquelme revela el verdadero motivo por el que Guerrero no llegó a La Bombonera pese a que: "Nació para jugar en Boca"

El mítico ‘10’ de Boca aseguró que el capitán peruano “lo hubiese hecho muy bien” en La Bombonera. Además, reveló que también mantuvo conversaciones con Christian Cueva,

En el episodio más esperado del podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se estrenó la entrevista exclusiva con Juan Román Riquelme grabada en La Bombonera. El programa, que se transmite cada domingo en YouTube y ya acumula millones de vistas, contó con la participación de los exfutbolistas de Alianza Lima y la selección peruana, quienes compartieron vestuario con Paolo Guerrero en numerosas oportunidades.

Los anfitriones no ocultaron su emoción cuando Riquelme reveló: “Cuando volví como dirigente a Boca, una de las primeras cosas que hice fue preguntar por Paolo Guerrero. Yo quería que viniera”. El ídolo xeneize detalló que el principal impedimento fue la lesión de rodilla del delantero: “Batista, que es especialista en ese tipo de lesiones, lo evaluó y finalmente no se pudo”.

“Paolo Guerrero nació para jugar en Boca”

Riquelme enfatizó su convicción con una frase que resonó en todo el fútbol peruano: “Hay jugadores que han nacido para jugar acá. Paolo Guerrero, yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien. El señor lo hubiese hecho muy bien”. Farfán y Guizasola, visiblemente conmovidos por el elogio hacia su excompañero, respondieron con aplausos y comentarios cargados de orgullo.

El exmediocampista también mencionó que sostuvo “varias conversaciones” con Christian Cueva, a quien describió como “el cholito Cueva, el peligroso Cueva”, en un intento por incorporarlo al plantel de Boca, aunque factores como lesiones impidieron que se concretara.

Esta edición de Enfocados, filmada directamente en las instalaciones del estadio de Boca Juniors con Riquelme luciendo la camiseta azul y oro, ha sido calificada como un hito en el contenido futbolístico peruano, destacando el lazo especial entre el argentino y los ídolos peruanos.