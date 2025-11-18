Gianluca Lapadula alista su regreso a la Selección Peruana: “Quiero seguir dando lo mejor”

A pesar de no haber estado presente en las últimas convocatorias de la Selección Peruana, el delantero del Spezia de la Serie B de Italia, Gianluca Lapadula, aseguró que se encuentra preparando de la mejor manera para volver a representar al combinado nacional.

En declaraciones al medio Corriere di Torino, el popular ‘Lapagol’ enfatizó que diariamente se prepara de la mejor manera en los entrenamientos para rendir de una manera eficaz en su club y también para volver a representar a la bicolor.

"Mi objetivo es seguir rindiendo bien con mi institución y lograr la permanencia lo antes posible. Quiero continuar dando lo mejor de mí a la Selección", comentó el atacante de la blanquirroja, quien en las últimas fechas de la Serie B se encuentra anotando goles.

PROMEDIO CON LA SELECCIÓN PERUANA

Desde que recibió el llamado de Ricardo Gareca en 2020, Gianluca Lapadula ha podido estar presente en 42 partidos de la bicolor, llegando a marcar 10 tantos, de los cuales uno de los más importantes fue en 2022 ante Paraguay, ayudando al combinado patrio a obtener el cupo al repechaje de Qatar 2022.