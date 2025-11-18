Reimond Manco elogia a Fabio Gruber: "Va a ser importantísimo en el próximo proceso"

El exfutbolista Reimond Manco, se pronunció tras la derrota de la Selección Peruana de Fútbol por 2-1 en el encuentro amistoso que sostuvo este martes ante su similar de Chile, en el estadio de Fisht, de Rusia.

Durante el programa "Línea de 5", el exjotita, pese al resultado adverso con un hombre de más, destacó la actuación del defensa Fabio Gruber, quien hizo su debut con la "Blanquirroja" y dejó buenas impresiones.

"Hasta de lo malo se rescata lo bueno. Para mí, hoy la Selección sumó un jugador que va a ser importantísimo en el próximo proceso y se llama Gruber. Creo que mostró cosas muy interesantes, sobre todo los perfiles", señaló.

ADAPTACIÓN

No obstante, Manco precisó que el joven futbolista debe ser llevado de a pocos y no cargarle toda la responsabilidad del próximo proceso clasificatorio: "Hay cosas que tiene que mejorar mientras se adapta y todo, pero creo que hoy demostró que es un jugador que tiene que estar el próximo proceso", sostuvo.