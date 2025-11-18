Perú vs. Chile HOY: hora, canal y detalles del amistoso por fecha FIFA 2025

La disputa entre Perú y Chile se traslada hacia Sochi, Rusia. La selección peruana, en pleno proceso de renovación, asumirá su último amistoso del año con la intención de mejorar su desempeño y cobrarse la revancha del ajustado 2-1 que cedió en Santiago hace apenas un mes.

DUELO CON SABOR A REVANCHA

El amistoso Perú vs. Chile se jugará HOY martes 18 de noviembre y forma parte de la última fecha FIFA del 2025. El partido llega en un contexto especial para la ‘bicolor’, que continúa apostando por nuevos talentos bajo el interinato técnico de Manuel Barreto. Este proceso, que ya dejó un empate 1-1 ante Rusia con Alex Valera como figura, busca consolidar una estructura renovada de cara al siguiente ciclo competitivo.

Para Chile, este enfrentamiento también representa una etapa de reconstrucción. Tras quedar última en las Eliminatorias 2026 y sufrir una eliminación histórica ante Bolivia, el plantel ahora dirigido interinamente por Nicolás Córdova apunta a cerrar el año con un mejor rendimiento. Su reciente triunfo 2-0 frente a Rusia alimenta las expectativas de un duelo intenso y exigente en Sochi.

HORARIOS DEL PARTIDO

El partido se disputará en el estadio Fisht de Sochi, con horario diferenciado para la región. En Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 12:00 p.m.; en Venezuela, Bolivia y Miami comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay arrancará a las 2:00 p.m. Este encuentro marca la segunda vez en el año que ambas selecciones se enfrentan, tras el agónico triunfo chileno por 2-1 en Santiago con un autogol de Matías Lazo sobre la hora.

Panamericana Televisión brindará una cobertura minuto a minuto con jugadas destacadas y análisis del encuentro desde sus redes sociales y página web.

BUSCAN LA VICTORIA

Ambas selecciones afrontan el amistoso con la intención de cerrar el año con una muestra de identidad. Para Perú, el desafío está en sostener el crecimiento mostrado ante Rusia y consolidar a figuras emergentes que han ido ganando minutos en esta etapa experimental. El interino Manuel Barreto ha destacado el compromiso del grupo pese a la reciente caída en Santiago.

En el caso de Chile, el encuentro es una oportunidad para demostrar que el proceso de regeneración está en marcha. Tras un ciclo marcado por turbulencias y críticas a Ricardo Gareca, la ANFP apuesta por un proyecto que rejuvenezca el plantel y devuelva competitividad a la ‘roja’. Este amistoso, ante un rival histórico, podría servir como termómetro de ese nuevo inicio.