Perú vs. Chile: posible alineación de la bicolor para el partido en Sochi

Este martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m. (hora local) la Selección Peruana jugará su último partido amistoso de este 2025, el cual será ante Chile en el Fisht de Sochi en Rusia, donde la escuadra nacional buscará cerrar un año no tan bueno, con un triunfo ante ‘La Roja’.

Para Manuel Barreto será un encuentro con sabor a revancha, ya que, a mediados de octubre, la bicolor no pudo ante el combinado dirigido por Nicolás Córdova, y terminó cayendo por 2-1 a pesar de que iba adelante en el marcador gracias un gol de César Inga. El estratega de la blanquirroja no se guardará nada y enviará a sus mejores hombres al terreno de juego.

POSIBLE ALINEACIÓN DE PERÚ

Pedro Gallese, César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Jesús Pretell, Yordy Reyna, Jairo Concha, Kenji Cabrera y Alex Valera, serán los elegidos por la ‘Muñeca’ con el propósito de cerrar su etapa como estratega de la bicolor con una victoria.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las declaraciones del director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, el nuevo entrenador de la Selección Peruana se conocerá entre diciembre o enero. ¿Quién será el elegido?