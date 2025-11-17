Ricardo Gareca sobre postulación de Cueva al Congreso: "No me parece mal"

El director técnico argentino, Ricardo Gareca, se pronunció tras conocerse que el futbolista Christian Cueva estaría próximo a incursionar en la política postulando a la Cámara de Diputados por el partido Fuerza y Libertad.

En declaraciones para RPP, el "Tigre" confesó que no ve con malos ojos una posible candidatura de "Aladino" en las próximas Elecciones Generales del 2026 y precisó que cualquier jugador puede involucrarse en política siempre y cuando "tenga vocación".

"Me parece bien, todo lo que él haga o que los muchachos de pronto tengan alguna iniciativa, y quieran involucrarse con temas tan cruciales como es la política, en este caso, no me parece mal, si él lo siente realmente y si tiene esa vocación, no me parece mal, creo que está bien", señaló.

SERÍA SU PADRE

Cabe precisar que de acuerdo a Willax, el verdadero candidato a la Cámara de Diputados sería Luis Alberto Cueva Sifuentes, padre del actual jugador de Emelec de Ecuador.

"Lo que hemos descubierto es que no sería Christian Cueva el candidato, sino que estarían lanzando a su papá, Luis Alberto Cueva Sifuentes. Él sería el candidato y claro, quien le va a hacer la campaña va a ser su muy popular hijo Christian Cueva", indicó el periodista Augusto Thorndike.