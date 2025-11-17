¡Peruano de exportación! Paolo Fuentes jugará en la Segunda División del fútbol argentino

Después de haber perdido la categoría con Alianza Universidad, Paolo Fuentes decidió terminar su vinculo con el cuadro de Huánuco y tener una experiencia en el plano internacional, específicamente con la camiseta del Racing Club de Córdoba, de la Segunda División del fútbol argentino.

La noticia de la llegada de Fuentes al balompié del país vecino fue confirmada por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, quien utilizó sus plataformas digitales para anunciar la primera experiencia que tendrá el jugador nacional en el extranjero.

“El defensor nacional Paolo Fuentes es nuevo jugador del Club Atlético Racing de Córdoba, equipo que juega actualmente en la primera nacional del fútbol argentino", escribió el comunicador por medio de su cuenta de X.

UN PERUANO MÁS EN ARGENTINA

Paolo Fuentes se suma a la lista de jugadores peruanos como Bryan Reyna, Luis Advíncula, Juan Pablo Goicochea, Juan Yangali y Diego Romero, quienes militan en Argentina. ¿Consideras que el defensor nacional tendrá un buen desempeño en el balompié del exterior?