Ben Brereton previo al partido con Perú: "Con suerte podremos conseguir una nueva victoria"

El delantero de la Selección Chilena, Ben Brereton, se pronunció a pocas horas del encuentro amistoso entre La Roja y la Selección Peruana de Fútbol, que se llevará a cabo este martes en la ciudad de Sochi, en Rusia.

En conferencia de prensa, el atacante del Derby County señaló que el plantel se encuentra motivado en conseguir un resultado positivo ante la "Bicolor" en el estadio Fisht.

"Sabemos que ellos tienen un buen equipo y jóvenes. Ellos querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria", dijo.

SOBRE LA ERA GARECA

Asimismo, Brereton recordó la poca continuidad que tuvo en Chile cuando Ricardo Gareca era el entrenador. Al respecto, el delantero aseguró que el tema ya está superado y hoy se encuentra feliz de defender nuevamente a su Selección.

"Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden", sostuvo.