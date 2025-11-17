EE. UU. y FIFA lanzan el “FIFA Pass” para agilizar visados rumbo al Mundial 2026

La FIFA y el Gobierno de Estados Unidos oficializaron el nuevo sistema FIFA Pass, una vía acelerada para que los aficionados con entradas al Mundial 2026 puedan acceder a citas preferentes en los consulados estadounidenses. El anuncio se realizó en la Casa Blanca, con la presencia del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

FIFA Pass para acelerar trámites migratorios

El Departamento de Estado explicó que este mecanismo busca facilitar la obtención de visados a viajeros que provengan de países que requieren entrevistas consulares. A los hinchas con entradas se les brindará información detallada a inicios de 2026 para iniciar sus solicitudes con anticipación. Asimismo, quienes residan en naciones adheridas al programa de exención de visas podrán continuar utilizando el sistema electrónico ESTA para ingresar a territorio estadounidense.

Durante la presentación, Infantino resaltó que la medida forma parte del esfuerzo conjunto para preparar la Copa Mundial más grande realizada hasta ahora. Señaló que Estados Unidos se alista para recibir una afluencia inédita de visitantes y destacó el compromiso de garantizar un acceso más ágil para los aficionados que viajen al torneo que se celebrará en Norteamérica.

Trump, por su parte, volvió a advertir que podría retirar la sede a ciudades gobernadas por autoridades demócratas si las considera inseguras. El mandatario mencionó específicamente a Seattle, recientemente encabezada por la alcaldesa Katie Wilson, a quien calificó como una líder “muy liberal”. También insistió en que está dispuesto a desplegar fuerzas federales si los estados o municipios lo solicitan, mientras Infantino reafirmó que la seguridad será un requisito indispensable para todas las sedes del Mundial.