Alan Cantero sobre su futuro: "Tengo ganas de quedarme en Alianza y pelear cosas importantes"

El atacante de Alianza Lima, Alan Cantero, se pronunció sobre su futuro futbolístico a falta de una fecha de terminar la presente temporada y en la previa del partido ante UTC por el cierre del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el futbolista argentino expresó su deseo de continuar la próxima temporada en el cuadro blanquiazul y aportar su grano de arena para que el equipo vuelva a dar pelea, tanto por el título nacional como en Copa Libertadores.

"No sé qué pasará, tengo ganas de quedarme y pelear cosas importantes, mi prioridad es Alianza Lima. Queremos ir a Libertadores directo. Veremos qué pasa más adelante. Yo quiero quedarme, pero si no se da, debo ir buscando otras opciones", dijo.

EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO

Asimismo, cantero analizó el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada y señaló que la seguidilla de partidos mermó el desempeño en algunas ocasiones: "La cantidad de partidos disputados nos ha terminado pasando factura y por eso debemos terminar en el segundo puesto del acumulado", sostuvo.