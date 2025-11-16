¡Unión Minas es el campeón de la Copa Perú 2025!

Unión Minas hizo historia este domingo al coronarse campeón de la Copa Perú tras derrotar por penales a ANBA Perú en la final disputada en el estadio Hugo Sotil Yerén, en Villa El Salvador. Tras un empate sin goles en los 90 minutos, el conjunto de Cerro de Pasco fue más efectivo desde los 12 pasos y concretó su regreso al fútbol profesional, asegurando su presencia en la Liga 2 del próximo año.

Durante el tiempo reglamentario, los hinchas esperaron el grito de gol, pero este nunca llegó. Pese a los intentos de ANBA por abrir el marcador, la defensa de Unión Minas respondió con solvencia. El encuentro tuvo momentos de tensión, incluso con un llamado de atención del árbitro Augusto Menéndez debido al lanzamiento de objetos al campo, lo que obligó a detener brevemente el juego.

En la tanda de penales, Unión Minas mantuvo la calma y convirtió todos sus remates, mientras que Jhan Cumbicus falló el suyo para ANBA, inclinando la balanza a favor del conjunto pasqueño. Así, el ‘Rodillo Minero’ completó una campaña inolvidable, luego de haber alcanzado la final tras el fallo de la Comisión Disciplinaria que descalificó a ASA FC por la mala inscripción de dos jugadores.

EL MEJOR JUGADOR

Minzum Quina, capitán de Unión Minas, fue elegido el mejor jugador del torneo, mientras que el entrenador Jesús Álvarez alcanzó su segundo título de un torneo de Copa Perú. Por su parte, ANBA Perú, representante la región Puno, deberá enfrentar un partido de repechaje de ida y vuelta ante Estudiantil CNI de Iquitos para definir al último clasificado a la Liga 2.