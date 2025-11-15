Cristiano Ronaldo se perdería el inicio del Mundial 2026 por su última expulsión

Es posible que Cristiano Ronaldo se pierda el primer partido del Mundial de 2026 debido a una expulsión con tarjeta roja que recibió en un partido de clasificación contra Irlanda el pasado 13 de noviembre.

La FIFA determinará la duración final de la sanción, y la Federación Portuguesa de Fútbol ha anunciado que apelará la decisión que abarca tres fechas.

CR7 recibió una tarjeta roja por golpear con el codo al defensa irlandés Dara O'Shea. La sanción mínima es de un partido, que cumplirá en el último partido de clasificación de Portugal contra Armenia.

Se perdería el debut del mundial

Sin embargo, la FIFA podría aplicar una sanción más larga por conducta violenta del capitán de Portugal.

Ante esta posibilidad, la Federación Portuguesa de Fútbol está apelando la sanción, argumentando que hay un vídeo que muestra que el defensa irlandés cometió una falta previa sobre CR7.

Cabe señalar que, las sanciones no cumplidas durante las eliminatorias se aplican en la fase final del Mundial. Si a Cristiano se le aplica una sanción de dos o más partidos por conducta violenta, se perdería al menos el primer partido del Mundial, en caso de que Portugal se clasifique.