Perú alberga por primera vez en América una Copa del Mundo de Esgrima Junior y Cadete con destacada participación nacional

La Federación Peruana de Esgrima, con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), inauguró la temporada 2025-2026 con la prestigiosa Copa del Mundo FIE Junior y Cadete, prueba reglamentaria internacional que se desarrolla en Lima.

El presidente de la Federación Peruana de Esgrima, Ángel García, destacó la magnitud del torneo: "Este evento es una copa del mundo junior, que por primer año suma la categoría cadete. Es la única en el continente americano y abre la temporada".

La participación peruana es uno de los puntos focales de la competencia. En la categoría Cadete, que abarca hasta los 17 años, el país está representado por cerca de 12 chicas y 4 chicos. Las expectativas son aún mayores para la categoría Junior (hasta 20 años), donde compiten 10 representantes nacionales.

"El día sábado tenemos la prueba femenina junior, con gran posibilidad de medallas porque tenemos campeonas sudamericanas en esa categoría, el equipo y medallistas cadete y junior también", afirmó García.

Este torneo es crucial para el equipo junior peruano, que utiliza la competencia como preparación final para los Juegos Bolivarianos que inician el 22 de este mes. "Tres de ellas son miembros del equipo senior", precisó el presidente de la federación.

Las competencias se iniciaron con la categoría Cadete Femenino. Para los siguientes días, el calendario es el siguiente:

· Sábado: Competencia Junior Femenino, la fecha con mayores expectativas para el medallero peruano.

· Domingo: Pruebas por equipos, donde se esperan resultados contundentes, especialmente del equipo femenino peruano.

Cabe señalar que, el acceso para el público es libre, ofreciendo un gran espectáculo deportivo de nivel mundial en el país.