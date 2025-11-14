Pese a clasificar a la Sudamericana: Deportivo Garcilaso anuncia la salida de Carlos Bustos

A través de sus redes sociales oficiales, el club Deportivo Garcilaso anunció la salida del director técnico, Carlos Bustos, pese a que se cumplió con el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año.

En su cuenta de Instagram, el cuadro cusqueño explicó que la salida del estratega argentino y su comando técnico se da por una decisión de mutuo acuerdo, dando por finalizado su ciclo en el equipo.

"Tras una decisión adoptada de mutuo acuerdo, el comando técnico encabezado por el profesor Carlos Bustos y nuestra institución han acordado la finalización de su vínculo contractual", se lee en la publicación.

SUS NÚMEROS EN GARCILASO

Tras su llegada al club a mitad de temporada, el argentino de 59 años dirigió un total de 17 partidos, habiendo logrado 6 victorias, 7 empates y cuatro derrotas, posicionándose en el séptimo lugar de la tabla acumulada.