Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano: “Que diga la verdad, tengo la última conversación”

Después de que Agustín Lozano contara que Ricardo Gareca no contó la historia completa de su salida de la dirección técnica de la Selección Peruana, el exentrenador del combinado patrio decidió responderle al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En una entrevista realizada en RPP, el argentino le aconsejó al mandamás de la FPF hablar con la verdad, y sin la necesidad de alterar los hechos, ya que, cuenta con los chats entre ambos previo a dejar el banquillo de la bicolor.

“Yo no tengo nada que decirte. ¿Qué puedo aportar de lo que ya ustedes me conocen? Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Yo tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él, es algo muy privado. Tengo toda la cronología que tiene que ver con eso”, comentó.

¿POR QUÉ DEJÓ LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERÚ?

De acuerdo a Ricardo Gareca, su partida de la dirección técnica de Perú no tiene relación al tema económico, sino a otros aspectos. “Vi que no se daban las condiciones para poder trabajar y por todo lo que se manifestó en la prensa, directamente di por terminada la relación. No había nada que hablar".