Franco Velazco cuestiona denuncia de Alianza Lima: "Se caracterizan por el tema de los reclamos"

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se pronunció sobre la denuncia presentada por el club Alianza Lima, por el ingreso de hinchas a Campo Mar en la primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

En declaraciones a la prensa, el titular del cuadro merengue cuestionó la denuncia formulada por la directiva blanquiazul y aseguró que, desde hace un tiempo, el clásico rival sólo se ha caracterizado por presentar reclamos.

"Creo que, de un tiempo a esta parte, Alianza Lima un poco se caracteriza por el tema de los reclamos, por las quejas y por todo lo que se pretende tramitar o generar fuera de las canchas de fútbol. En este caso nosotros vamos a estar atentos, así es que mañana o más tarde nos notifican alguna denuncia, pero en verdad ya sabemos nosotros lidiar con este tipo de situaciones", dijo.

SOBRE RODRIGO UREÑA

Asimismo, Velazco indicó que en los próximos días la directiva conversará con el futbolista Rodrigo Ureña, quien expresó su deseo de quedarse en la "U" y señaló que el club nunca le pidió nacionalizarse.

"Hemos tomado conocimiento de la declaración. Tenemos una relación con el plantel y comando técnico del día a día muy cercana, afín, amena, así que la próxima semana estoy apersonándome a los entrenamientos justamente para tener esa cercanía, ese día a día y conversar un poco con Rodrigo", sostuvo.