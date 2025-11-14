VIRAL | Edwin Cardona rompe en llanto tras dedicar su gol a su perrito fallecido 'Chewin'

La jornada 19 del fútbol colombiano estuvo marcada por uno de los gestos más emotivos del torneo: Edwin Cardona, figura de Atlético Nacional, rompió en llanto al dedicar su gol a su perrito Chewin, fallecido hace solo unos días. Su homenaje, sincero y doloroso, conmovió a los hinchas y se convirtió en el momento más comentado de la fecha.

EL GOL QUE SE CONVIRTIÓ EN HOMENAJE

El duelo entre Atlético Nacional y Águilas Doradas parecía transcurrir con normalidad hasta que, al minuto 49, Edwin Cardona anotó desde el punto penal. Sin embargo, el impacto del gol fue más allá del marcador. Apenas el balón cruzó la línea, el volante señaló al cielo en memoria de Chewin, su fiel compañero que murió el 31 de octubre.

Arropado por sus compañeros, Cardona levantó una camiseta negra con la frase “Siempre te amaré, mi gordo”, acompañada de la fotografía del perrito que lo acompañó por más de 15 años. Las cámaras captaron al jugador llorando, mientras la hinchada lo aplaudía de pie.

PARTIDO MEMORABLE

La noche tenía un simbolismo especial para Cardona. El encuentro del 8 de noviembre no solo le permitió rendir tributo a Chewin, sino que también significó su partido número 200 con la camiseta de Atlético Nacional.

Al momento de ser sustituido, el estadio entero se puso de pie. Fue un reconocimiento de la afición y una muestra de la reconciliación con un jugador que ha tenido altibajos, pero cuyo talento y vínculo con el club permanecen intactos.

CARDONA Y SU TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Edwin Cardona ha construido una carrera destacada dentro y fuera de Colombia. Tras debutar y consolidarse en Atlético Nacional, brilló en la Liga MX con los Rayados de Monterrey antes de trasladarse a Boca Juniors en Argentina. Luego regresó a México para jugar con Pachuca y posteriormente con Xolos de Tijuana, etapa que cerró antes de volver al fútbol colombiano para retomar protagonismo con el club paisa.

Su gol y su mensaje en el Atanasio Girardot reflejan no solo su aporte futbolístico, sino también un momento profundamente personal que tocó el corazón de miles de fanáticos.