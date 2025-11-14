La peruana Vania Torres se corona campeona mundial de SUP Surfing en El Salvador

El deporte peruano volvió a escribir un capítulo dorado. La tablista nacional Vania Torres se proclamó campeona mundial de SUP Surfing en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, realizado en El Sunzal, El Salvador. Su victoria no solo coloca al Perú en lo más alto del podio, sino que refuerza el posicionamiento del surf peruano en el mapa mundial.

LA MEJOR DEL PLANETA

En una competencia marcada por la precisión técnica y la potencia de las olas de El Sunzal, Vania Torres logró un puntaje de 12.43, superando a la argentina Luchy Cosoleto (12.06) y a la brasileña Aline Adsaka (9.30). Con este resultado, la deportista —integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD)— se consolida como la mejor del planeta en su disciplina.

El campeonato reunió a competidoras de 23 países, entre ellos España, Japón, Brasil, Italia, Chile, Francia, Alemania, Ecuador, Canadá y Nueva Zelanda, reforzando el nivel internacional de la competencia y la relevancia geográfica del evento para la región.

Torres alcanzó este logro bajo la dirección del entrenador Luis Eduardo Escudero y el apoyo técnico de Cristóbal de Col y Gabriel Aramburú, quienes continúan acompañándola en las modalidades de SUP y Paddleboard Técnico, donde la peruana buscará ampliar su cosecha de medallas.

El deporte también celebra el esfuerzo conjunto de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) y el IPD, instituciones que impulsan el crecimiento del surf peruano y fortalecen su presencia en la élite internacional. El éxito de Vania se suma a la estrategia nacional para consolidar talentos de cara a los desafíos rumbo a Lima 2027.