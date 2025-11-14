La Videna IPD será sede del Sudamericano de Capoeira Lima 2025

El Perú reafirma su posición como hub de grandes eventos deportivos y con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Capoeira organizará el Campeonato Sudamericano de Capoeira Lima 2025, que se realizará del 12 al 14 de diciembre en el Polideportivo 1 de la Videna IPD.

El evento reunirá a los mejores capoeiristas de la región en una verdadera fiesta de talento y destreza, reafirmando el crecimiento de esta disciplina en nuestro país.

Con la energía y pasión que los caracteriza, los capoeiristas peruanos clasificados se preparan para representar al país con orgullo, luciendo los colores nacionales y demostrando el talento que los llevó a ganarse un lugar en la competencia. Participarán en las modalidades de volumen de jogo (combate técnico) y floreio (acrobacias), en las categorías infantil, juvenil y adulto.

Este gran encuentro es respaldado por el IPD, que impulsa el torneo y reafirma la posición del Perú como sede de importantes competencias internacionales. Además, el evento cuenta con el apoyo oficial de la Federación Mundial de Capoeira, consolidándonos como un referente en la región para la organización y desarrollo de este arte marcial.

Algunas de las delegaciones que participarán serán Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y México, como país invitado, en jornadas que prometen emoción y alto nivel competitivo.