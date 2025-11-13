‘Cóndor’ Mendoza critica comparación de Alex Valera con Ronaldo: “Le están faltando el respeto al ‘Fenómeno’”

Tras la obtención del tricampeonato nacional con Universitario, Alex Valera cumplió su promesa y se sometió a un cambio radical de look al mismo estilo que Ronaldo Nazario, exfutbolista brasileño, sin embargo, la nueva apariencia del atacante crema le ha causado una serie de críticas.

Uno de los primeros en mostrarse en contra sobre el seudónimo que le han puesto sus compañeros a Valera, ha sido, Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza, quien aseguró que es un insulto para el exfutbolista del Real Madrid que lo comparen con el ariete nacional.

“Su nombre y apellido completo. Hay uno solo, nada más. Está mal ese apodo. ¿Cómo vas a poner ese apodo? No seas abusivo (…) pero ¿cómo vas a meter a Ronaldo? Le estás faltando el respeto al ‘Fenómeno’. El ‘Fenómeno’ es uno solo. No metas al ‘Fenómeno’”, comentó.

¿MENOSPRECIÓ EL GOL DE VALERA ANTE RUSIA?

Al ser consultado sobre el gol que marcó Alex Valera el último miércoles 12 de noviembre ante Rusia, lo cual le dio el empate al combinado patrio, el ‘Cóndor’ no tuvo palabras de admiración para el atacante. “Es un amistoso. No es que haya salvado a Perú”.