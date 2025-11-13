Paolo Guerrero envía mensaje a Alex Valera: “Tiene que mantenerse metiendo goles con la selección”

Tras el empate 1-1 de la Selección Peruana ante Rusia el último miércoles 12 de noviembre con anotación de Alex Valera, el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, felicitó al atacante de Universitario por el tanto, sin embargo, decidió enviarle un mensaje.

En declaraciones a los medios de comunicación que lo abordaron a su salida de los entrenamientos del combinado blanquiazul, el ‘Depredador’ aseguró que Valera debe seguir aportando al plantel nacional con la cuota goleadora.

“Muy bien, muy bien. El delantero siempre tiene que estar viendo el arco. Fue una buena oportunidad para él. Tiene que mantenerse metiendo goles con la selección”, le comentó al delantero de la ‘U’, quien fue uno de los jugadores destacados en el duelo ante Rusia.

ALENTARÁ A LA SELECCIÓN PERUANA

A pesar de no haberse sido convocado por Manuel Barreto para los duelos amistosos, Paolo Guerrero aseguró que está comprometido en alentar a la Selección Peruana en este proceso. “Ahora toca empujar el carro como buen peruano y apoyar este proceso nuevo”.