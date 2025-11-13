Hernán Barcos pidió disculpas a Zambrano por altercado en partido ante Los Chankas: "Error mío"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció tras la polémica desatada a raíz de su reacción con el defensor aliancista, Carlos Zambrano, a quien le pidió de mala manera la cinta de capitán durante el partido del cuadro blanquiazul ante Los Chankas.

En declaraciones a la prensa, el "Pirata" reconoció su error durante el duelo en Andahuaylas y señaló que pidió disculpas al "Káiser" y conversó con el plantel tras el impase. Añadió que su reacción se produjo por la calentura del partido.

"Fue un error mío, yo estaba con la cabeza un poco caliente y se la pedí a Carlos de mala manera. Le pedí disculpas, hablé con el grupo y no era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, no tenía necesidad", dijo.

SOBRE SU RENOVACIÓN

Asimismo, Barcos indicó que el tema de su renovación de contrato se verá tras finalizar el Torneo Clausura, sin embargo, ratificó su deseo de quedarse en el club, por lo menos una temporada más.

"Vamos a esperar hasta el último partido y después el club tomará decisiones, estamos esperando, el club sabe mi deseo y estamos a la espera. La idea es que pueda continuar y después afinaremos los puntos pero estamos tranquilos, trabajando y pensando en el grupo y ser Perú 2", sostuvo.