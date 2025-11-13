Prensa rusa reacciona con sorpresa al empate de Perú en amistoso FIFA: "No pudimos vencerlos"

El amistoso internacional entre Rusia y Perú, disputado en el imponente Gazprom Arena de San Petersburgo, dejó un resultado que sorprendió a los medios rusos. La igualdad 1-1, sellada por Alex Valera a los 82 minutos, encendió cuestionamientos sobre el desempeño del portero local Matvey Safonov y revivió el debate sobre la competitividad de la selección peruana en la era post Eliminatorias 2026.

CRÍTICAS Y CUESTIONAMIENTOS

El partido comenzó cuesta arriba para Perú luego de un error de Pedro Gallese que permitió el gol de Aleksandr Golovin a los 18 minutos. Sin embargo, el desenlace cambió por completo cuando Valera anotó el empate con un remate de media distancia que contó con la complicidad de Safonov, suplente habitual en el PSG.

Medios como KP fueron categóricos al analizar el rendimiento del arquero. En su crónica, señalaron que “Karpin no logró despertar al equipo” y que Safonov falló gravemente en la acción que dio origen al empate. El diario sostuvo que la suplencia del guardameta en París lo mantiene lejos de su mejor nivel y que Rusia “debería haber vencido por un amplio margen a un equipo como Perú”, remarcando el desgaste físico de la selección sudamericana tras su viaje desde Lima a San Petersburgo.

REACCIONES MEDIÁTICAS

El medio MK también reflejó sorpresa al afirmar que “los rusos perdieron absurdamente la victoria sobre los peruanos”, señalando que el público quedó desconcertado por cómo el equipo local dejó escapar el triunfo en los últimos minutos. Para este portal, la falta de contundencia y la disminución de ritmo en el cierre fueron decisivas.

En tanto, Sport Express calificó de “inesperado” el resultado frente al “perdedor de las Eliminatorias 2026”, destacando que Safonov cometió un error determinante. Además, reconocieron el nivel mostrado por Pedro Gallese, subrayando que su fallo inicial fue compensado con atajadas brillantes que evitaron una derrota peruana. “Costaba creer que el marcador se hubiera empatado”, escribió el medio, señalando que el equipo ruso debía mostrar más superioridad ante una selección con bajo promedio goleador en Sudamérica.

Por su parte, Sport RBC centró su cobertura en el desenlace del encuentro, subrayando que Rusia “perdió la oportunidad de ganar” tras encajar un gol de larga distancia en el minuto 82. Para este portal, el remate de Valera simbolizó una desconexión defensiva y una falta de respuesta táctica en los instantes finales del partido.

El empate, inesperado para la prensa rusa, abre un nuevo capítulo en la evaluación de la selección local de cara a sus próximos duelos internacionales, al tiempo que deja a Perú con un resultado valioso en tierras europeas, pese a sus falencias recientes en la eliminatoria sudamericana.