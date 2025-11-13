IPD premió a los campeones de los XXIII Juegos Deportivos Laborales de Lima Metropolitana y Callao

En una ceremonia realizada en el Salón de las Américas del Estadio Nacional, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) premió a los campeones y los segundo y tercer puesto de la etapa Lima Metropolitana y Callao de los XXIII Juegos Deportivos Laborales, que organiza la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD.

“Estimados funcionarios de las distintas instituciones públicas y privadas, y deportistas, es un honor premiar a los medallistas de la etapa de Lima Metropolitana y Callao. Se ha visto el empeño de cada uno para representar exitosamente a sus instituciones", expresó José Luis Casas, Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD.

En Fútbol 6 Libre Varones, el campeón fue el equipo Essalud, el subcampeón la Corte Suprema de Justicia Lima Centro y el tercer lugar para la Corte Suprema Poder Judicial.

En Fútbol 6 Damas, el ganador fue el representativo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el segundo lugar para Ministerio Público República del Perú y el tercer puesto para la Corte Suprema de Justicia Lima Centro.

Mientras que en Fútbol 6 Master, el primer puesto se lo quedó la Corte Superior de Justicia Lima Norte, segundo fue ESSALUD y tercero la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este.

En Voleibol Damas, el campeón fue la Corte Superior de Justicia Lima, el segundo lugar para la Municipalidad de Ate, y terceros la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este.

En Voleibol Libre Mixto, Ministerio Público República del Perú se quedó con la primera ubicación, el segundo para Ministerio Público Distrito Fiscal Lima Este y el tercero para Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este.

En Fútbol 11 Master el ganador fue Ministerio Público Lima Sur, el segundo Instituto Nacional de Radio y Televisión IRTP, y tercero la Contraloría General de la República.

En tanto que en Fútbol 11 Libre, primeros finalizaron los de Corte Suprema de Justicia de la República, segundos Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y terceros Ministerio de Relaciones Exteriores.

También se realizó la premiación al mejor dirigente de los Juegos Laborales, Antonio Tincopa, del Ministerio Público Lima Sur.

Los XXIII Juegos Nacionales Deportivos Laborales son una competencia impulsada por el IPD, que promueve la actividad física, la integración y el bienestar entre los trabajadores de instituciones públicas y privadas, fortaleciendo los lazos laborales y contribuyendo a la salud física y mental de los participantes a nivel nacional.