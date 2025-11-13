“No solo estoy satisfecho, sino orgulloso”: Manuel Barreto y su análisis tras el empate 1-1 ante Rusia

El técnico de la Selección Peruana destacó la actitud de sus dirigidos y destacó la solidez mostrada en defensa ante un duro rival europeo.

La Selección Peruana consiguió un valioso empate 1-1 frente a Rusia en el amistoso disputado este miércoles en San Petersburgo. En su segundo encuentro como entrenador interino, Manuel Barreto resaltó la entrega y el orden táctico del equipo nacional, que respondió con solidez ante la exigencia física del conjunto europeo y el cansancio del largo viaje.

Durante la conferencia posterior al partido, Barreto explicó que el plan de juego se basó en alternar momentos de presión con fases de control del balón. “No se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que bajar el ritmo a veces y controlar más el balón”, afirmó el técnico, quien añadió que el equipo mostró inteligencia para mantener la calma frente al estilo ofensivo de su rival.

El estratega nacional también destacó la disciplina defensiva de la ‘Bicolor’, que resistió los ataques rusos y aprovechó los espacios en el segundo tiempo. “Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el medio campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión, pero en el segundo lo corregimos”, expresó Barreto con satisfacción.

VARIANTES FUNCIONARON

Finalmente, el técnico valoró el impacto de las variantes y la reacción del equipo en la parte final del encuentro. “En el segundo tiempo empezamos a jugar nuestro partido, se hizo más fácil y pudimos incluso ganar al final. Fue un partido agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”, concluyó Barreto, quien se mostró optimista con el rendimiento de la selección.