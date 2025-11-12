Perú vs. Chile: ¿Cuándo y a que hora se disputará una edición más del clásico del Pacífico?

Luego del empate de la Selección Peruana 1-1 ante Rusia con anotación de Alex Valera en las instancias finales del compromiso, el plantel dirigido por Manuel Barreto debe voltear la página del partido de inmediato, ya que, en unos días se medirá ante Chile.

¿CUÁNDO Y A QUE HORA SERÁ EL CLÁSICO DEL PACÍFICO?

El combinado patrio deberá viajar a Sochi para enfrentarse en el Estadio Fisht a ‘La Roja’ este martes 18 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora local), con el propósito de cobrarse la revancha de la derrota 2-1 ante el equipo dirigido por Nicolás Córdova.

Para el compromiso ante Chile, se espera que Manuel Barreto haga una serie de modificaciones en la oncena titular que consiguió el empate ante Rusia, donde los futbolistas que no tuvieron chances, puedan ganarse minutos.

Cabe mencionar que, el duelo ante ‘La Roja’ podría ser el último enfrentamiento que dirija Barreto al mando de la bicolor, ya que, de acuerdo a las declaraciones de Jean Ferrari, el nuevo estratega de la blanquirroja se deberá conocer en diciembre.