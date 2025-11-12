Pedro Gallese tras empate ante Rusia: "Es un pasito que estamos dando"

El portero de la Selección Peruana de Fútbol, Pedro Gallese, se pronunció tras el empate de la "Bicolor" por 1-1 en el encuentro disputado el día de hoy ante su similar de Rusia, en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.

En declaraciones a la prensa, el guardameta nacional valoró el resultado obtenido en calidad de visita y, principalmente, la actitud del nuevo grupo de jugadores que se está formando como parte del recambio generacional.

"Muy positivo. Tuvimos un largo viaje, tuvimos muy poco tiempo de descanso, pero la actitud siempre va a estar por la selección y esto es un pasito que estamos dando", manifestó Gallese tras culminar el partido.

SOBRE EL NUEVO GRUPO

En ese sentido, Gallese destacó la actuación de los jóvenes jugadores que se están incorporando a la "Blanquirroja": "Es un grupo de muchas caras nuevas, compañeros nuevos, pero están sintiendo muy bien la camiseta", sostuvo.