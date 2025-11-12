Miguel Araujo tras empate ante Rusia: "Hay un grupo que tiene hambre de gloria y hoy lo demostramos"

El defensa central de la Selección Peruana de Fútbol, Miguel Araujo, se pronunció tras el empate 1-1 de la "Blanquirroja" en el encuentro amistoso disputado el día de hoy ante su similar de Rusia.

En declaraciones a la prensa, el también defensor de Sporting Cristal valoró el resultado obtenido en calidad de visita y aseguró que el grupo de jóvenes jugadores que conforman el equipo dirigido por Manuel Barreto tiene "hambre de gloria".

"Un partido durísimo por lo que nos costó el tema del viaje, el tema del cansancio, pero creo que hay un grupo que quiere, que tiene hambre de gloria y hoy lo demostramos. Creo que el partido pasado demostramos, este también y con muchas ganas sacamos el partido adelante", dijo.

EL TRAJÍN DEL PARTIDO

Asimismo, Araujo dio detalles de cómo se afrontó el partido ante los rusos: "Con mucha humildad, sacrificio para doblar marcas. El partido era de doblar muchas marcas, de correr, de meter, de hablarnos. Es un grupo humilde que quiere y lo va demostrando partido a partido, paso a paso con mucho sacrificio", sostuvo.