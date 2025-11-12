Se queda en la MLS: Wilder Cartagena renovó con Orlando City por una temporada más

A través de sus redes sociales, el club Orlando City de la Major League Soccer (MLS), anunció la renovación de contrato del mediocampista peruano, Wilder Cartagena, quien defenderá la camiseta de los "Leones" por una temporada más.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el cuadro estadounidense informó que el volante de contención peruano jugará en el club por todo el próximo año, con opción a extender su vínculo hasta el 2027.

"Orlando City SC y el mediocampista Wilder Cartagena han acordado un nuevo contrato de un año hasta la temporada 2026, con una opción del Club para 2027", se lee en la publicación del club.

SUS NÚMEROS EN ORLANDO CITY

Desde su llegada al equipo, Wilder Cartagena se consolidó como una pieza clave en el mediocampo de Orlando City. El futbolista ha sido titular en 70 de los 80 partidos que disputó con el club en todas las competiciones, marcando tres goles y brindando 3 asistencias.