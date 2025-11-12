Peruano Daniel Agüero ganó medalla de plata en el Sudamericano de Gimnasia Artística en Colombia

Una medalla para Perú. Daniel Agüero ganó la presea de plata en la modalidad de salto del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, desarrollado en Medellín, Colombia.

El peruano obtuvo un puntaje de 13.617, resultado que confirma su excelente nivel y lo coloca entre los mejores gimnastas de la región. Él forma parte de la delegación de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia (FDPG), que recibe una importante subvención del IPD.

“Ahora toca recuperarse y prepararse para los Juegos Bolivarianos 2025”, expresó Daniel Agüero a través de sus redes sociales.

Rumbo a los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho

Precisamente, con un total de 32 atletas, la selección nacional de gimnasia ultima detalles para su participación en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, evento que se realizará del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

La gimnasia artística es una disciplina deportiva que consiste en la ejecución de series de movimientos acrobáticos y rítmicos en diversos aparatos gimnásticos, demostrando fuerza, flexibilidad, agilidad, coordinación y precisión. A menudo se considera una rama de la gimnasia y premia la técnica y la fuerza atlética sobre el estilo libre.

Cabe señalar que, Los orígenes de la gimnasia se remontan a la Antigua Grecia, donde los "gimnasios" eran centros de actividad cultural y entrenamiento físico. Sin embargo, la gimnasia artística moderna se ha desarrollado a lo largo de los siglos, practicándose en Europa desde el siglo XVIII.