Se perfila como titular ante Rusia: Fabio Gruber entrenó por primera vez con la Selección Peruana

El central del Nuremberg participó del entrenamiento en San Petersburgo y podría debutar como titular en la zaga junto a Miguel Araujo.

La Selección Peruana completó su única práctica en San Petersburgo con miras al amistoso ante Rusia, y una de las principales novedades fue la presencia de Fabio Gruber. El defensor del Nuremberg, de la Bundesliga 2, entrenó sin inconvenientes y conoció por primera vez a sus compañeros en la Bicolor. Todo apunta a que será titular en el duelo de este miércoles.

Gruber haría dupla en la zaga central junto a Miguel Araujo, uno de los jugadores más experimentados del combinado nacional. En total, fueron 31 futbolistas los que trabajaron bajo las indicaciones de Manuel Barreto, técnico interino de la selección. El último en unirse al grupo será Erick Noriega, quien llegará en las próximas horas.

El encuentro entre Perú y Rusia está programado para este miércoles 12 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora peruana) y será el primero de los dos amistosos que disputará la Bicolor en esta fecha FIFA, completando la jornada frente a Chile el 18 de noviembre, también en territorio ruso.

ESPERA SU DEBUT

En declaraciones al medio alemán Bild, Fabio Gruber reconoció estar emocionado por su primera convocatoria con Perú. “Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro”, expresó el defensor, quien se ha convertido en una de las grandes apuestas del nuevo ciclo de la Bicolor.