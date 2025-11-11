Perú vs. Rusia: posible once de la blanquirroja para el duelo amistoso en Moscú

Este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. (hora local), la Selección Peruana se medirá ante Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo de Moscú. El compromiso será el segundo de Manuel Barreto al mando del combinado nacional.

Aunque será una prueba complicada para la blanquirroja, Barreto enviará a sus mejores hombres al terreno de juego, con el propósito de que puedan conseguir una victoria y darles una alegría a los hinchas de la bicolor.

POSIBLE ONCENA DE LA SELECCIÓN PERUANA

Pedro Gallese, Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber y Marcos López, serían los defensores. En la volante, el estratega apostaría por Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha, quienes serán los encargados de filtrar los pases para el ataque que estará alineado por Maxlorem Castro, Bryan Reyna y Alex Valera.

No será un duelo fácil para la Selección Peruana, debido a que Rusia, viene de imponerse 2-1 ante Irán y 3-0 contra Bolivia. Cabe mencionar que, tras este enfrentamiento, la blanquirroja se medirá el martes 18 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora nacional).