¿Se va de la "U"?: Dos equipos mexicanos estarían interesados en Jorge Fossati

Tras concretar el tricampeonato con Universitario de Deportes, el director técnico uruguayo, Jorge Fossati, ha vuelto a estar en el radar de algunos equipos extranjeros, que buscarían hacerse con sus servicios para la próxima temporada.

Según medios mexicanos, los dos equipos que estarían interesados en contratar al popular "Nonno" serían el Necaxa y el Pumas, este último, exclub del mediocampista peruano, Piero Quispe.

Pumas estaría analizando la llegada de Fossati tras quedar fuera de la Liguilla. Por su parte, Necaxa tendría en carpeta al estratega crema, ante la posible partida de Fernando Gago, quien no logró pelear el título esta temporada.

SU SITUACIÓN CONTRACTUAL

Cabe precisar que, por lo pronto, Fossati mantiene contrato vigente con Universitario de Deportes y la disposición del club sería que el técnico se mantenga al mando del club con miras a la obtención del tetracampeonato.