Rodrigo Ureña buscará el tetracampeonato con la ‘U’: “Soy un tipo que le gusta ganar”

Aunque tuvo una temporada discreta con el equipo, Rodrigo Ureña por el momento tiene un contrato con Universitario por todo el 2026, y será una pieza fundamental para Jorge Fossati el siguiente año en el esquema del plantel.

En una entrevista con el programa de YouTube, Juego Cruzado, el volante chileno saludó a los hinchas por el tricampeonato obtenido en condición de visita ante ADT y reveló que le gustaría hacer historia con la institución crema obteniendo un campeonato más.

“Soy un tipo que le gusta ganar. Creo que me transformé en un obsesivo de ganar. No sé si a toda costa, porque no respeto mucho eso, pero sí enfocado en poder seguir haciendo historia, ya sea en Universitario”, comentó.

¿INDIRECTA PARA ALIANZA LIMA?

Al ser consultado el objetivo que tiene como futbolista con la ‘U’, Rodrigo Ureña dejó en claro que le gustaría ubicarse en lo más alto de los campeonatos, ya que, los equipos que se ubican debajo de los ganadores, no tienen historia. “Los títulos siempre quedan. Salir segundo, tercero o cuarto, es lo mismo que nada”.