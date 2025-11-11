Guerrero: "El grupo está comprometido en buscar esa clasificación a fase de grupos de la Libertadores"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció sobre las expectativas del cuadro blanquiazul para este cierre de temporada, en busca de concretar la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

En declaraciones a la prensa, el atacante de 41 años aseguró que el plantel se encuentra enfocado netamente en concretar la clasificación como Perú 2, tras no haber logrado luchar hasta el final por el título nacional.

"El grupo está comprometido en esta última parte del campeonato y lo más importante es que todo vaya bien, hacer los puntos necesarios, ir a la liguilla y buscar esa clasificación a fase de grupos de la Libertadores", señaló.

¿SE QUEDA EN ALIANZA?

Consultado sobre si hay algunas novedades respecto a su futuro futbolístico, Guerrero respondió lo siguiente: "Es medio repetitivo. Terminando el campeonato seguramente vamos a sentarnos a conversar, primero es el club, que el equipo consiga el objetivo y después con calma nos sentaremos a conversar", sostuvo.