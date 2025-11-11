Lamine Yamal es desconvocado de la selección española y reaviva la tensión con el FC Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este martes la baja de Lamine Yamal para los próximos encuentros de la selección ante Georgia y Turquía, correspondientes a la fase de clasificación mundialista. El delantero del FC Barcelona sufre molestias en el pubis y fue sometido a un tratamiento de radiofrecuencia que exige entre siete y diez días de reposo, lo que motivó su liberación del combinado nacional.

LA RFEF ACUSA AL BARÇA DE MALA FE

El comunicado oficial de la Federación no solo informó la baja del jugador, sino que también expresó su malestar con el club catalán. Según la RFEF, fue notificada del procedimiento médico horas después de haberse realizado, lo que calificó como una actuación de “mala fe” por parte del Barcelona. “Nos sorprendió conocer a las 13:47 que Lamine había sido sometido a un procedimiento invasivo esa misma mañana”, señala el texto.

El seleccionador Luis de la Fuente también manifestó su desconcierto en declaraciones a RNE: “No había vivido una situación así nunca. No creo que sea muy normal. Nos ha sorprendido a todos”, aseguró. La falta de comunicación, según la Federación, pone en riesgo la coordinación médica y la salud del futbolista.

EL BARÇA SE DEFIENDE Y LA POLÉMICA CRECE

Desde el entorno azulgrana, la versión es distinta. Fuentes del FC Barcelona señalaron que el tratamiento se realizó durante el parón internacional, cuando el jugador no tenía compromisos oficiales, y que su prioridad era proteger su recuperación. “Solo faltaría que no podamos tratar a nuestro futbolista”, respondieron desde el club, evitando profundizar en los motivos del retraso de la comunicación.

El entorno de Lamine Yamal, por su parte, lamenta el enfrentamiento constante entre ambas instituciones. “Comparten al mejor jugador del mundo y no lo cuidan”, expresaron allegados al futbolista de 17 años, que ven con preocupación cómo los roces entre la Federación y el Barça afectan su entorno deportivo.

¿QUIÉN SERÁ SU REEMPLAZO?

Ante la baja de Lamine, la RFEF convocó a Jorge de Frutos, extremo del Rayo Vallecano, para ocupar su lugar en los próximos compromisos internacionales. Mientras tanto, Yamal permanecerá bajo supervisión médica en Barcelona, en espera de una evolución favorable. La situación reaviva una vieja disputa entre La Roja y el club catalán, que vuelve a poner en el centro del debate la gestión y comunicación sobre la salud de los jugadores.