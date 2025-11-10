Roberto Mosquera tras descenso de Alianza Universidad: “El club tiene todo para estar en primera división”

El último fin de semana la ciudad de Huánuco vivió un complicado luego de confirmarse el descenso de Alianza Universidad a la Liga 2 del fútbol peruano. La situación fue difícil para el entrenador del equipo, Roberto Mosquera, quien decidió brindar unas declaraciones al respecto.

Durante una entrevista a Exitosa Deportes, Mosquera lamentó el momento que vive el club, sin embargo, destacó las cualidades que tiene la institución. Además, recordó los números que pudo conseguir con los ‘azulgranas’.

“El club tiene todo para estar en primera división. Habían muchas cosas que nos marcaban y aditamentos de la modernidad que podían revertir la situación. Ganamos 3 partidos y empatamos uno en agosto. En 7 meses, tenía dos partidos ganados. En 7 días, hicimos lo que hicieron en 7 meses”, aseveró.

ÚLTIMO PARTIDO DE ALIANZA UDH EN LA PRIMERA DIVISIÓN

Con el propósito de cerrar una temporada nefasta en la primera división del fútbol peruano, Alianza Universidad de Huánuco recibirá a Juan Pablo II, equipo que podría perder la categoría en caso UTC le gane a Alianza Lima, Ayacucho derrote a Cienciano y Comerciantes Unidos se imponga ante ADT.