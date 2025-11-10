Fabio Gruber sobre su llamado a la Selección: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber, defensa central del Núremberg, se pronunció tras su llamado a la Selección Peruana de Fútbol, para los próximos encuentros amistosos ante los seleccionados de Rusia y Chile, respectivamente.

En declaraciones a la prensa, el zaguero central de 22 años expresó su alegría por ser considerado en la nómina del profesor Manuel Barreto e indicó que espera poder hacer su debut ante el cuadro ruso.

"Ahora toca ir a Rusia. Es algo realmente increíble. Estoy un poco nervioso, por supuesto. Mentiría si dijera que que estoy totalmente tranquilo. Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro", dijo.

NÚREMBERG DESTACA LLAMADO DE GRUBER

Cabe precisar que Joti Chatzialexiou, director deportivo del conjunto alemán, destacó la convocatoria de Gruber a la "Blanquirroja": "Es importante para él y también para nosotros. Me alegro por él porque vino de la tercera división, luchó para llegar hasta ahí y perseveró. Es un verdadero reconocimiento que ahora sea jugador de la selección nacional", sostuvo.