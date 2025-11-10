Por qué Vince McMahon no confiaba en Chris Benoit: el error de juicio que cambió la historia de WWE

La figura de Chris Benoit siempre ha estado rodeada de polémica, pero un nuevo testimonio de Ken Anderson, conocido en el ring como Mr. Kennedy, ha revelado una historia inédita sobre cómo era visto por Vince McMahon. Según el relato, el máximo dirigente de WWE dudó de su potencial como campeón, confundiendo su autoexigencia con falta de confianza.

Vince McMahon y la fría respuesta a Paul Heyman

Durante una entrevista con Elite Wrestle Talk, Anderson contó que Paul Heyman había sugerido a Benoit como opción para encabezar la escena principal de WWE. Sin embargo, la reacción de McMahon fue tajante: “Pero si no da la talla”. La frase dejó perplejo a Heyman, quien le replicó incrédulo: “¿Estamos hablando del mismo Chris Benoit?”.

McMahon argumentó que cada vez que Benoit regresaba al vestuario repetía que su actuación no había sido buena. Esa actitud autocrítica, para el mandamás de WWE, era sinónimo de inseguridad. “En los ojos de Vince, si tú dices que apestas, entonces apestas”, explicó Anderson. Lo que McMahon interpretó como debilidad era, en realidad, una muestra del perfeccionismo extremo que caracterizaba al canadiense.

El perfeccionismo que lo llevó a la cima

Pese a las dudas iniciales, Chris Benoit terminó demostrando su valía. En WrestleMania XX (2004), consiguió una de las victorias más recordadas de la historia moderna del wrestling al derrotar a Triple H y Shawn Michaels, consagrándose como World Heavyweight Champion. Su triunfo fue celebrado por los fanáticos como la recompensa a años de esfuerzo y constancia.

Ken Anderson lo definió como un competidor feroz, exigente y completamente entregado al deporte. “Da lo mejor que tengas, porque yo voy a dar lo mío”, recordó sobre su mentalidad. Su obsesión por el realismo y su disciplina dentro del ring marcaron una época en la que la lucha libre apostaba por la técnica sobre el espectáculo.

Un legado tan brillante como oscuro

Sin embargo, la historia de Benoit dio un giro trágico en junio de 2007, cuando fue encontrado muerto junto a su esposa y su hijo en lo que las autoridades calificaron como un doble homicidio seguido de suicidio. Desde entonces, WWE borró su imagen de la programación y su legado quedó dividido entre la admiración por su talento y la sombra de la tragedia.

El reciente testimonio de Anderson vuelve a colocar a Benoit en el centro del debate, mostrando un lado humano que pocos conocían: el de un hombre que buscaba la perfección y que, irónicamente, fue malinterpretado por su propio jefe.