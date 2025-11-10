John Cena vs Edge vuelven a WWE… pero solo en los recuerdos

A pocos eventos de decir adiós al cuadrilátero, John Cena vuelve a acaparar los reflectores. WWE ha decidido rendir tributo a una de las rivalidades más legendarias de su carrera: su enfrentamiento con Edge, el “Rated-R Superstar”. Pero aunque los fans sueñan con un último combate entre ambos, la realidad empresarial lo impide.

WWE Vault revive una era dorada

En medio de la gira de despedida del 17 veces campeón mundial, WWE lanzó un especial en su canal WWE Vault titulado “Story of John Cena vs. Edge | Rivalry history (2002–10)”. El material repasa todos los combates y momentos icónicos entre Cena y Adam Copeland, nombre real de Edge. La pieza audiovisual es un viaje nostálgico por una etapa dorada del entretenimiento deportivo, marcada por la química y rivalidad entre ambos luchadores.

El homenaje llega en un momento clave: con solo cuatro fechas restantes, la compañía busca capitalizar cada aparición del ídolo de Boston. Los fanáticos no tardaron en especular sobre un posible cierre épico, alimentados por la narrativa del torneo “The Last Time Is Now”, anunciado por el propio Cena.

Un combate imposible por contrato

Aunque el relato del torneo insinuó la presencia de figuras fuera del roster actual de WWE, hay un obstáculo insalvable: Edge pertenece actualmente a AEW, empresa rival. Esto hace inviable cualquier enfrentamiento entre ambos dentro del ring. La referencia, sin embargo, no fue casual. WWE sabe que la nostalgia vende, y resucitar una de sus rivalidades más memorables es una forma de mantener el interés en la despedida de Cena.

El homenaje, más que un adelanto de algo por venir, funciona como cierre simbólico de una historia que definió toda una era. Cena y Edge no solo fueron protagonistas de combates espectaculares, sino de una narrativa que elevó el estándar del entretenimiento deportivo en la década de los 2000.

Cena se despide en casa

La próxima aparición del luchador será HOY lunes 10 de noviembre en el TD Garden de Boston, Massachusetts, su ciudad natal. Allí se espera que hable sobre su participación en Survivor Series y anticipe los últimos capítulos de su carrera en WWE. Con cada fecha, el universo del wrestling se prepara para despedir a uno de los íconos más grandes de su historia, en una gira donde la nostalgia y la emoción están garantizadas.