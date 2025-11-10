Luis Ramos sobre su ausencia en la convocatoria: "Siempre voy a querer a mi Selección"

El delantero peruano, Luis Ramos, se pronunció tras no ser considerado en la convocatoria del profesor Manuel Barreto para los próximos amistosos de la Selección Peruana de Fútbol ante sus similares de Rusia y Chile, respectivamente.

En declaraciones a la prensa, el artillero del América de Cali evitó responder si alguna vez pidió no ser convocado a la "Bicolor", sin embargo, ratificó su compromiso con el equipo de todos.

"Es una pregunta que quizá no puedo responder por algunos motivos. He visto muchas cosas que están saliendo y decirle a la gente de Perú, que uno siempre va a estar enfocado su Selección. Hoy en día salí al extranjero a dar lo mejor de mí, soy goleador de un club histórico en Colombia, y siempre voy a estar a disposición de mi Selección", dijo.

"LOGÍSTICA"

Cabe precisar que el DT interino y jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Manuel Barreto, señaló que la ausencia de Ramos en su lista de convocados se debe a temas de "logística".

"Con respecto a Luis Ramos, sí es importante porque han salido unos trascendidos que no se ajustan a la realidad. Luis está totalmente comprometido con su selección, con las ganas de venir, de ser partícipe, incluso sabiendo que la logística en su caso es compleja porque llegaría el mismo día del primer partido", sostuvo.