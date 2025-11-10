DT de Rusia sobre Perú y Chile: "Será difícil contra ambos"

Valeri Karpin, entrenador de la Selección de Rusia, se pronunció sobre los próximos encuentros amistosos que sostendrán sus dirigidos ante las selecciones de Perú y Chile el 12 y el 15 de noviembre, respectivamente.

En conferencia de prensa, el seleccionador ruso destacó las fortalezas y cualidades tanto de la "Bicolor" como de la "Roja", pese al mal momento futbolístico que atraviesas y señaló que ambos encuentros son de pronóstico reservado.

"Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos", dijo.

¿INFLUIRÁ LA LOCALÍA?

Consultado sobre si el hecho de jugar ambos partidos en condición de local representa una ventaja, Karpin respondió lo siguiente: "En San Petersburgo (ante Perú) jugaremos en un estadio cubierto, así que hará calor; no habrá ventaja. Lo mismo ocurre en Sochi: 16-18 grados. Por eso se celebraron los partidos allí, para que los rivales no tuvieran que llegar con temperaturas bajo cero", sostuvo.