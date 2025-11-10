Joao Grimaldo quedó desconvocado de la Selección Peruana para los próximos amistosos

La Selección Peruana sufrió su primera baja antes de partir a Europa. El joven extremo Joao Grimaldo, una de las promesas ofensivas de la nueva generación, fue desconvocado por lesión y no participará en los amistosos que la Bicolor disputará ante Rusia y Chile los próximos 12 y 18 de noviembre. La noticia fue confirmada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mediante un comunicado oficial.

FPF CONFIRMA LA BAJA DE GRIMALDO

El anuncio tomó por sorpresa al comando técnico liderado por Manuel Barreto, que consideraba al futbolista del Riga FC una pieza clave en su esquema de ataque. Según el comunicado difundido por la FPF, la decisión se tomó tras recibir los resultados médicos enviados desde Letonia, donde se confirmó una molestia física que le impedirá viajar con la selección.

“Luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de La Bicolor para la presente Fecha FIFA”, precisó la federación. Por ahora, no se ha confirmado si se convocará a un reemplazo.

LA BICOLOR AJUSTA SU PLAN EN MEDIO DE COMPLICACIONES

El cuerpo técnico continúa los trabajos en Rusia con los jugadores ya incorporados, entre ellos Pedro Gallese, Piero Quispe y Adrián Ugarriza, quienes se perfilan como titulares para el primer amistoso. Sin embargo, la logística del plantel se ha visto afectada por la cancelación del vuelo programado desde Lima, lo que podría obligar a reprogramar parte de la planificación.

A pesar de las dificultades, Barreto busca aprovechar estos encuentros para observar nuevas variantes tácticas y reforzar el proceso de renovación generacional que impulsa desde su llegada. La prioridad, según fuentes cercanas al comando técnico, es preservar la salud de los futbolistas y evitar riesgos físicos antes del inicio de las Eliminatorias 2026.

DETALLES DE LOS PARTIDOS ANTE RUSIA Y CHILE

Los amistosos de la Selección Peruana se jugarán en territorio ruso: el primero, ante Rusia, el 12 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora peruana), y el segundo, frente a Chile, el 18 de noviembre a las 11:00 a.m..

Con la ausencia de Grimaldo, la responsabilidad ofensiva recaerá en Bryan Reyna, Yordy Reyna y Alex Valera, quienes buscarán ser protagonistas en la nueva era de la Blanquirroja bajo la dirección de Barreto.