Edison Flores tras conseguir el tricampeonato con Universitario: “No me siento ídolo ni referente”

Aseguró que, pese a su protagonismo en el tricampeonato, no se considera un ídolo del club. Además, destacó a Aldo Corzo como el jugador más cercano a ese estatus por su liderazgo y constancia.

Edison Flores, una de las principales figuras de Universitario de Deportes en la reciente conquista del tricampeonato nacional, sorprendió con unas declaraciones llenas de humildad. En diálogo con El Comercio, el futbolista aseguró que no se siente ídolo ni referente del club, pese al cariño de la hinchada y su aporte decisivo en las últimas temporadas.

“No, no me siento ídolo ni referente. Seguro soy un jugador importante para mis compañeros y para el club que me reconoce, pero no llego a ese nivel”, manifestó el popular “Orejas”. Según explicó, su tiempo intermitente en la institución no le permite compararse con figuras históricas como Lolo Fernández o José Luis “Puma” Carranza.

“Debuté en 2011, han pasado 14 años y nueve de ellos estuve fuera. No he tenido esos años continuos como el Puma o como Lolo, que son ídolos por los títulos y por todo lo que dejaron en la ‘U’”, agregó el delantero, quien regresó en 2023 tras su paso por el fútbol mexicano y estadounidense.

SOBRE ALDO CORZO

Finalmente, Flores fue consultado sobre quién podría ser considerado el próximo ídolo de Universitario, y no dudó en señalar a Aldo Corzo. “Si no es ídolo, está cerca de serlo, porque se comió todo el tiempo difícil, no se fue y se mantuvo firme. Gracias a su fe y su trabajo, ha sido muy importante para nosotros. Es nuestro capitán”, destacó el atacante.