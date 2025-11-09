Boca se quedó con el Superclásico: venció 2-0 a River y aseguró su regreso a la Copa Libertadores 2026

Con una actuación brillante del ‘Changuito’ Zeballos, autor de un gol y una asistencia, Boca Juniors derrotó con autoridad a River Plate en La Bombonera.

Boca Juniors celebró a lo grande en La Bombonera tras vencer 2-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico argentino. Con un rendimiento sólido y una figura descollante en Exequiel ‘Changuito’ Zeballos, el conjunto ‘xeneize’ logró un triunfo clave que lo clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El primer tiempo fue de trámite parejo y con pocas emociones. Ambos equipos mostraron cautela en sus ataques, conscientes de la magnitud del encuentro. Sin embargo, sobre el final de la etapa inicial, Zeballos apareció con una jugada individual que terminó en gol tras un rebote concedido por el arquero Franco Armani, desatando la euforia en las tribunas.

En el complemento, River intentó reaccionar con variantes ofensivas dispuestas por Marcelo Gallardo, pero el plan se vino abajo rápidamente. Apenas al minuto de la reanudación, Zeballos desbordó por derecha y asistió a Miguel Merentiel, quien definió con precisión para el 2-0 definitivo que selló la victoria boquense.

REALIDADES DISTINTAS

Con este triunfo, Boca Juniors se mantiene como líder de la Zona A del Torneo Clausura y aseguró su participación en la Libertadores del próximo año. En cambio, River Plate con la derrota se quedó en la sexta posición de la Zona B y en zona de repechaje, comprometiendo sus opciones de clasificación al torneo continental.